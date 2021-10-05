"Злив" даних 1,5 млрд користувачів: в Facebook виступили із заявою

У мережу потрапили нібито дані більш ніж 1,5 мільярда користувачів Facebook. Вони продаються на одному з хакерських форумів, повідомляє Обозреватель.

Якщо дані справжні, це може бути один із найбільших і найзначніших витоків із Facebook на сьогодні.

Дані потенційно дозволяють кіберзлочинцям і недобросовісним рекламодавцям націлюватися на конкретних користувачів соцмережі по всьому світу.

Пізніше деякі учасники форуму заявили, що вони були обмануті імовірним продавцем, що викликає питання про справжність і заявлені масштаби цього витоку.

У Facebook вже відреагували, заявивши, що збій у роботі соцмережі не призвів до витоку даних користувачів.

У компанії пояснили, що причиною збою стали невдалі зміни програмної конфігурації в магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.