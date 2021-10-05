Загрожує випаданням волосся: косметолог назвала 7 причин, чому болі шкіра голови

Ви напевно стикалися з такою ситуацією, коли без видимих на те причин з'являється біль в прикореневій зоні волосся. Відчуття при цьому неприємні - ніби болить сама шкіри голови та посилюється чутливість, повідомляє РБК-Украина.

Біохакер Хаді Пьюрбьюті та її команда косметологів у своєму Instagram назвали кілька причин, чому так трапляється. Виключіть їх, щоб не дійшло до випадання волосся.

Чому болі шкіра голови: топ-7 причин

Переохолодження. Наприклад, якщо виходити на вулицю без шапки. Різке охолодження спазм дрібних судин. Звідси - хворобливі відчуття.

Наприклад, якщо виходити на вулицю без шапки. Різке охолодження спазм дрібних судин. Звідси - хворобливі відчуття. Туга зачіска. Наприклад, при наявності кінського хвоста або тугих кіс відбувається порушення мікроциркуляції. У деяких випадках можуть навіть утворюватися мікропошкодження скальпа, що викликає біль.

Наприклад, при наявності кінського хвоста або тугих кіс відбувається порушення мікроциркуляції. У деяких випадках можуть навіть утворюватися мікропошкодження скальпа, що викликає біль. Якщо довго не мити голову. Якщо не мити деякий час волосся (особливо це стосується жирного типу шкіри голови), себум природним чином накопичуються навколо волосяного стрижня, що може привести до запалення шкіри, яке викликає почервоніння, свербіж і лущення.

Якщо не мити деякий час волосся (особливо це стосується жирного типу шкіри голови), себум природним чином накопичуються навколо волосяного стрижня, що може привести до запалення шкіри, яке викликає почервоніння, свербіж і лущення. Сухість шкіри голови та такі захворювання шкіри, як псоріаз. Часто засоби для волосся, особливо шампуні, мають підсушуючу дію. Це призводить до появи чутливості та стягування шкіри. Останнє викликає біль.

Порушення мікроциркуляції в шкірі голови. Порушення місцевого кровообігу можуть бути наслідком захворювань судинної системи, а також наслідком переохолодження, постійного носіння хвостів (особливо на маківці). Навіть при Covid-19 нерідкі ці симптоми, бо при хворобі спостерігаються судинні порушення.

Стрес. Організм на стресові ситуації може відреагувати місцевими алергічними реакціями, судинними порушеннями і зниженням больового порогу.

Організм на стресові ситуації може відреагувати місцевими алергічними реакціями, судинними порушеннями і зниженням больового порогу. Зміна проділу. Якщо дуже довго носити зачіску з певним проділом, а потім кардинально його поміняти, але в деяких місцях шкіра голови може хворіти. Вся справа в тому, що волосся "звикло" перебувати в одному положенні і реагуює чутливістю на подібні зміни.

Автор: Тетяна Турчанікова