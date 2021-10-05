Розпочато реконструкцію "злітки" аеропорту "Вінниця"

Довгоочікуваній реконструкції аеропорту "Вінниця" – таки бути. Проект, про який не один рік говорили і реалізацію якого обіцяли високопосадовці, починаючи з експрем’єр-міністра Володимира Гройсмана і закінчуючи шостим президентом України Володимиром Зеленським, нарешті зрушив з мертвої точки, повідомляє Обозреватель.

Що відбувається наразі з інфраструктурним "довгобудом" і як оновиться єдине в радіусі 150 км міжнародне летовище, реконструкцію злітної смуги якого взяла на себе компанія "Альтком"?

Аеропорт Вінниця. Джерело: Альтком

Аеропорт "Вінниця": активне минуле, буремне сьогодення, перспективне майбутнє

Аеропорт "Вінниця", що розташований у селі Гавришівка Вінницької області, був збудований ще в 1985 році. За часів Радянського Союзу через це летовище за рік проходило до 400 тисяч пасажирів. Адже літаки звідси літали не тільки всередині країни, а й до інших держав, переважно пострадянського простору.

З проголошенням незалежності аеропорт "Вінниця" дещо втратив колишній розмах. Втім, після передачі його на баланс місцевої влади в 2013 році, летовище поволі почало повертати минулу славу. За останні роки тут з’явилося чимало нових рейсів, зокрема, вилетіти з Вінниці наразі можна, наприклад, до Єгипту, Польщі, Ізраїлю та Туреччини. Регулярно послуговується аеропортом "Вінниця" й авіація НАТО, зокрема, під час поведення воєнних навчань.

І перспективи для розвитку в аеропорту є. Його гальмує лише застаріла інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам міжнародних авіакомпаній.

Найбільшою проблемою на шляху до розвитку стала стара злітно-посадкова смуга, що суттєво обмежувала можливості аеропорту в прийомі літаків класу Boeing 737-800 та Airbus-320, які використовує більшість авіакомпаній. За тиждень зі старою "зліткою" "Вінниця" могла прийняти та відправити не більше 14 таких літаків. Тож фактично йшлося лише про 1 рейс в день.

Саме тому ще за часів прем’єр-міністра Володимира Гройсмана почали говорити про необхідність масштабної реконструкції летовища. Ще в 2017-му на її початок вперше було виділено 200 мільйонів гривень, які не вдалося витратити за призначенням через колізію: будівля аеропорту, що належить міській раді Вінниці розташовувалась на землі, що належала військовим.

Рішення проблеми вдалося знайти в 2018-му. Наприкінці року на фінансування запланованої реконструкції передбачили трохи більше мільярда гривень. Загалом фінансування реконструкції прогнозувалося в обсягах близько 2,2 мільярди. Реконструювати "злітку" тодішня влада збиралася до кінця 2019 року.

Однак у 2019 році пройшли вибори. І нові урядовці не поспішали виділяти гроші на проекти попередників. За прем’єра Гончарука гроші так і не перерахували, за Шмигаля – кошти на аеропорт взагалі зняли з бюджету.

І хто знає, якою була би доля запланованої реконструкції аеропорту, якби під час візиту до Вінниці обіцянку модернізувати летовище не дав президент Зеленський. Після цього в Мінінфраструктури погодили виділення на реалізацію проекту реконструкції третини необхідних коштів: трохи більше 600 мільйонів гривень.

Нову злітно-посадкову смугу будуватиме "Альтком"

Тендер на проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Вінниця" було проведено ще у жовтні 2019 року. Замовником виступило КП "Аеропорт Вінниця". Тоді за перемогу в тендері вирішили поборотися 8 компаній. Зрештою переможцем було обрано маріупольську компанію "Шляхове будівництво "Альтком". Саме ця компанія зробила найвигіднішу пропозицію – і 22 листопада КП "Аеропорт Вінниця" підписав з "Альткомом" контракт.

Тендер на реконструкцію злітно-посадкової смуги "Альтком" виграв ще наприкінці 2019 року. Джерело: Альтком

Компанія-переможець взялася провести реконструкцію "злітки" за 896,8 млн грн при тому, що замовник оголошував тендер на 962,6 млн. Тож "Альтком" заощадив державі майже 66 млн грн. 124 млн 682 тисячі з заявленої суми "Альтком" спрямує на придбання обладнання.

Пропозиція "Альткому" дозволила заощадити 66 млн грн з бюджету. Джерело: Альтком

Ще однією перевагою компанії-переможця став значний досвід проведення робіт саме в аеропортах. На рахунку "Альткома" – робота в аеропортах Харкова та Льовова, а також будівництво одного з найсучасніших на той час в Україні, а нині – зруйнованого війною аеропорту імені Прокоф’єва у Донецьку. Окрім того, компанія має досвід будівництва складних інфраструктурних об’єктів за кордоном, зокрема, в Туркменістані. Так, саме "Альтком" будував новий комплекс аеропорту в Туркменабаді, а також злітно-посадкові смуги аеропорту в Дашогузі.

Нині ж свій солідний досвід "Альтком" застосує і в Вінниці. Згідно контракту, завершити роботи в аеропорту компанія має за 27 місяців.

На момент проведення тендеру та підписання контракту з його переможцем очікувалося, що нова злітно-посадкова смуга зможе прийняти перші літаки вже в кінці 2021 року. Однак пандемія коронавірусу та відсутність коштів внесли в ці плани свої корективи. Перший транш у розмірі 135 мільйонів гривень надійшов на рахунки Вінницького обласного казначейства лише в середині вересня. Часу до кінця року – катастрофічно мало. Тож тепер і дирекції аеропорту, і генпідряднику – компанії "Альтком" - доведеться викладатися на повну, аби за місяці, що лишилися, провести початкові роботи, необхідні для того, аби вже з січня приступити до основної частини проекту та встигнути завершити перший етап реконструкції летовища до кінця 2022 року. Повна реконструкція аеропорту має закінчитися до 2025 року.

Що буде зроблено в аеропорту?

Як вже зазначалося, "Альтком" виграв тендер на реконструкцію злітно-посадкової смуги в аеропорту "Вінниця". Крім того, компанія реконструюватиме основну руліжну доріжку та перон.

І наразі "Альтком" вже розпочав підготовчі роботи.

Перший транш на реконструкцію аеропорту до Вінницької області надійшов у середині вересня. Джерело: Альтком

Наразі "Альтком" вже розпочав підготовчі роботи. Джерело: Альтком

Перелік того, що буде зроблено в аеропорту – вражає. Джерело: Альтком

"Розпочалися підготовчі роботи, котрі включають у себе фрезерування існуючої полоси на 2 см, частковий демонтаж плит ПАГ 18, які використовуються і в цивільній, і в військовій авіації. Ми їх дістанемо, заармуємо і забетонуємо. Далі нанесемо вирівнювальний шар з армуванням стиків по всій полосі. Згідно проекту, злітно-посадкову смугу розширять на 3 метри, облаштують дренажну систему та водовідведення. Роботи проводитимуться на трьох колекторах. Потім – вирівнювальний шар з пісного бетону та верхній шар з важкого бетону товщиною 38 см" , - розповів про деталі запланованої реконструкції "злітки" керівник проектів компанії "Альтком" Олександр Шилюк.

У планах – облаштування дренажної системи та водовідведення. Джерело: Альтком

Довжина "злітки" залишиться незмінною, але її розширять. Джерело: Альтком

Після реконструкції аеропорт зможе приймати значно більше літаків, ніж до цього. Джерело: Альтком

Довжина злітно-посадкової смуги залишиться незмінною – 2,5 км. Але вона стане ширшою: 48 м замість попередніх 42 м. Окрім розширення самої смуги на 3 м з одного боку, в "Альткомі" збираються додати по 1,5 м обабіч.

Фінальним "штрихом" проекту – вже після завершення злітно-посадкової смуги, реконструкції основної руліжної доріжки та перону - стане встановлення світлосигнального обладнання, реконструкція об’єктів радіотехнічного та метеорологічного забезпечення, а також об’єктів електрозабезпечення, включно з транформаторними підстанціями, розподільчим пунктом та центральним розподільчим пунктом.

Усі ці роботи "Альтком" виконуватиме разом з субпідрядною компанією "ЄДБК", яка спеціалізується саме на облаштуванні цементнобетонних покриттів на дорогах та аеродромах.

Морально та фізично застарілий, до початку реконструкції аеропорт "Вінниця" практично вичерпав потенціал для розвитку. З 2019 року він взагалі не приймає цивільних літаків, бо закритий на реконструкцію. Але реалізація проекту, найважливішу складову якого взяв на себе "Альтком", дасть аеропорту можливість приймати найпоширеніші моделі літаків, якими користуються авіакомпанії та отримає можливості для збільшення пасажиропотоку.

А саме це й є стимулом для економічного, туристичного та іміджевого розвитку як самої Вінниці, так і всього регіону. І є ознакою того, що Україна дійсно поволі, але впевнено стає європейською державою, в якій сотні тисяч громадян з Вінниччини та ряду прилеглих регіонів не мусять їхати до Києва, аби зі столичного аеропорту вилетіти за кордон на роботу чи відпочинок. А можуть зробити це значно ближче, швидше і комфортніше.