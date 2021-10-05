Суддя Вовк влаштував святкування разом зі скандальними суддями

Керівника скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка помітили під час святкування у заміському ресторані у колі скандально відомих суддів, експрокурора та екснардепа, повідомляє Українська правда.

Журналісти стали свідками святкування суддів і їхніх друзів у ресторані "Фабіус" у Конча-Заспі.

Серед гостей були скандальні судді ОАСК Володимир Келеберда (відомий великою кількістю нерухомості, яка належить його сім'ї, попри те, що даних про доходи, які могли б підтвердити, що його родина колись могла придбати це майно, немає), Віктор Шулежко (він у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа) та Віталій Амельохін (входив у трійку, яка розглядала справу стосовно Приватбанку і скасувала націоналізацію).

Також на святкуванні разом з керівником ОАСК Павлом Вовком помітили суддю Євгена Аблова, який фактично зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у грудні 2013-ого року, та суддю Ігоря Погрібніченка – ключового суддю, який ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування ВККС.

Крім того, у заміському ресторані Вовк дружньо обіймався колишнім прокурором Генпрокуратури, а нині заступником керівника адміністрації найбільшого українського порту "Південний" в Одеській області Максимом Мельниченком.

ОАСК Вовка двічі рятував прокурора, поновлюючи на посаді після люстрації і звільнення.

У 2014 році Мельниченка люстрували і звільнили з прокуратури, оскільки за часів президентства Януковича він працював заступником прокуратура Подільського району Києва.

Але вже у 2015 році ОАСК скасував люстрацію Мельниченка, поновив його на посаді та вирішив, що прокурор має отримати компенсацію.

У 2019 році під час реформи генпрокуратури Мельниченко не пройшов атестацію через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності і знову був звільнений з прокуратури.

Мельниченко знову пішов до суду Вовка – і ОАСК знову вирішив, що прокурора треба поновити в Генпрокуратурі та виплатити компенсацію – майже пів мільйона гривень.

Також журналісти помітили серед гостей чоловіка, схожого на ексзаступника голови служби Головного управління юстиції Олександра Липового, якого у 2015 році заарештовували за отримання 70 тисяч гривень хабаря.

Липовий працював у міністерстві юстиції ще за Януковича, був люстрований після Майдану, але зміг скасувати люстрацію та поновитися через ОАСК.

Від люстрації Липового рятували особисто судді Погрібніченко та Шулежко, які на зафіксованих журналістами кадрах залишали ресторан разом з Липовим.

За даними джерел, справу Липового суд не розглядає вже шостий рік.

Серед супутників судді Вовка журналісти також впізнали екснардепа від блоку Петра Порошенка Василя Яніцького.

Під час депутатства Яніцький намагався врятувати суддю Павла Вовка – саме він був співавтором правок до закону, які дозволили б Вовку залишатись керівником скандального суду без проходження оцінювання.

Також серед відвідувачів ресторану був ексзаступник Одеського окружного адміністративного суду Олексій Колесніченко, з яким у 2013 році Павло Вовк літав до Норвегії приватним літаком. Вартість такого перельоту перевищувала річний дохід судді Вовка і становила 22 тисячі євро.