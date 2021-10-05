У "Дії" з'являться нові COVID-сертифікати

В Україні розпочали тестування нових COVID-сертифікатів. Зокрема, мова йде про цифрові документи в "Дії", які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час брифінгу.

"Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в "Дії". Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів коронавірусом" , - розповів Вискуб.

За його словами, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС - це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від COVID-19.

Автор: Марія Кучерявець