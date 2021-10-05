Перехід на зимовий час: коли переводити стрілки годинника

У 2021 році перехід на зимовий час традиційно відбудеться в неділю - в ніч на 31 жовтня о 04:00. Стрілки переведуть на одну годину назад, повідомляє Вести.

Переведення годинника двічі на рік здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів № 509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". При цьому вперше в нашій країні перевели годинник ще за часів СРСР (у квітні 1981 роки), з метою економії електроенергії.

Відзначимо, перехід на літній час цьогоріч відбувся в ніч з 27 на 28 березня о 03:00 за київським часом.

Переведення годинника 2021 - як пережити перехід на зимовий час

Здавалося б, перехід на зимовий "режим" не такий травматичний для організму, як перехід на літній час, однак насправді людському організму буде непросто перебудуватися на нові ритми.

Що радять лікарі: