Тренер збірної України прокоментував відсутність Зінченко

Олександр Петраков дав прес-конференцію напередодні жовтневих матчів збірної України. Тренер "синьо-жовтих" прокоментував відсутність Олександра Зінченка, повідомляє 24 Канал.

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко не зможе допомогти "синьо-жовтим" у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022. Футболіст отримав травму в грі з Манчестер Сіті.

Лівий вінгер "городян" травмувався в поєдинку Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Олександр Петраков, виконуючий обов'язки головного тренера збірної України прокоментував пошкодження гравця. Фахівець заявив, що Зінченко сам винен у своїй травмі.

"З Зінченко я говорив, він вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8 - 10 жовтня. Він сам винен в цьому, отримав травму в матчі з РБ Лейпциг, але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Тепер буде лікуватися. Він хороший хлопець, дуже порядна людина ", - сказав Петраков.

Нагадаємо, що 9 жовтня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Фінляндії. А вже 12 жовтня у Львові візьмуть Боснію і Герцеговину. Раніше повідомлялося, що матч можуть перенести до Києва через підвищення захворюваності коронавірусів в місті Лева. Проте 4 жовтня стало відомо, що 2/3 трибун "Арени Львів" будуть заповнені вболівальниками.

Кадрові втрати України

Не тільки Олександр Зінченко не допоможе команді в найближчих матчах. "Синьо-жовту" футболку не вдягнуть відразу кілька футболістів Динамо. Розташування збірної України вже покинули Денис Бойко, Віталій Буяльський та Віталій Миколенко.

Голкіпер киян не зіграє через сімейні обставини, а двоє останніх отримали травми.