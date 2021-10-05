Протипоказання до COVID-щеплення: кому не можна вакцинуватися
Відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє ТСН.
Є так звані абсолютні медичні протипокази - ситуації, коли вакцину в жодному випадку не вводять людині.
"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - каже санлікар.
За його словами, по суті - ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок чи алергічну реакцію. В такому випадку йдеться саме про медичні протипокази, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна.
Якщо, приміром, людина має серцево-судинні захворювання, чи онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.
"Інструкція до використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекомендована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендована вагітним жінкам", - розповів представник МОЗ.