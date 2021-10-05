Pandora Papers не змінить діалогу між Україною та США - Білий дім

﻿Згадка про президента Зеленського у розслідуванні офшорів не змінить діалогу між Києвом та Вашингтоном, але підвищує для президента Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі, повідомляє Голос Америки.

Про це під час брифінгу у Білому домі сказала речниця адміністрації Джен Псакі.

"Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики.

Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство.