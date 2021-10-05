Pandora Papers не змінить діалогу між Україною та США - Білий дім
Згадка про президента Зеленського у розслідуванні офшорів не змінить діалогу між Києвом та Вашингтоном, але підвищує для президента Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі, повідомляє Голос Америки.
Про це під час брифінгу у Білому домі сказала речниця адміністрації Джен Псакі.
"Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики.
Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство.
Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному", - сказала Псакі.