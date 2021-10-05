Найкрасивіші породи собак: як з картинки

афганський хорт

Всі собаки по-своєму красиві. Однак є породи, які особливо відрізняються грацією і витонченістю, більше нагадуючи образ з картинки, повідомляє Профиль.

Довгошерсті колі

Сьогодні популярність породи помітно знизилася, але це ніяк не вплинуло на шарм і чарівність її представників. Ці собаки колись давно займалися випасом, охороною худоби, а також виконували іншу роботу, що дозволило їм стати витривалішими, міцними і розумними псами.

Хаскі

Представники цієї породи відрізняються своєрідною зовнішністю, яка властива більшості аборигенних північних порід - маламут, лайкам, самоїдським собакам. Досить складно виділити, хто з них більш красивий.

Афганський хорт

Зображення цих собак знаходили на скелях у ході археологічних розкопок на території Єгипту. У афганських хортів надзвичайно красива шерсть, яка надає псам величний, аристократичний вид.

Леонбергер

В результаті селекції вийшла велика, потужна собака з красивою шерстю і пропорційною статурою. Побачивши леонбергера вперше, можна випробувати змішані почуття - страх і захоплення.

Мальтійська болонка

До них більше підходить опис "милий", ніж "розкішний". Багато власників цих собак відзначають, що вони схожі на плюшеву іграшку: довга білосніжна шубка, симпатична мордочка і очі, схожі на намистинки.