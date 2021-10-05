Головні тренди чоловічих стрижок 2021: тенденції осені

Стильна стрижка може стати ідеальним доповненням до модного образу, а іноді навіть родзинкою всього образу. Сьогодні різновидів чоловічих модельних зачісок майже стільки ж, скільки і рішень для дівчат. І дана тенденція щорічно посилюється: чоловічі стрижки 2021 стають ще більш агресивними, молодіжними та незвичайними, повідомляє Bhub.

До того ж чоловічі hair-тренди не обмежуються стрижками. На Тижні моди ми можемо побачити незвичайні чоловічі фарбування, мелірування і зачіски. Тому розгулятися є куди!

Buzz cut Buzz cut - максимально коротка стрижка, яку трендсеттери запозичили у військових і вивели на пік популярності. Дана стрижка має безліч різних варіантів і, як запевняють Барбери, на різних типах зовнішності і формах голови може мати кардинально різний вигляд. Тому не бійтеся, що ви будете ходити як під копірку з друзями або знайомими. Зате вдавайтеся до експериментів, зокрема зробіть різну довжину (звичайно, в межах міліметрів).

Фейд. Одна з наймодніших чоловічих зачісок 2021. Це техніка, за допомогою якої локони плавно вкорочують від чубчика до вух. Стрижка забезпечує гарний зовнішній вигляд і дуже практична в повсякденному житті: ви заощадите час на укладанні, адже волосся протягом декількох тижнів самі будуть красиво лягати. Фейд можна робити на різних довжинах, від короткої, як у Джастіна Бібера, до довгої, як раніше носив Зак Ефрон.

View this post on Instagram Публікація від Redken Brews (@barbersandbrews)

Каскад. Ще один вид стрижки, для виконання якої пасма зрізають поступово. Однак на відміну від Фейдо, в стрижці каскад перепад довжини підкреслюється, а довжина між верхніми пасмами та нижніми сильно відрізняється. Така зачіска підійде тим, хто хоче надати образу легкості та безтурботності й експериментувати з укладанням. Ще одна перевага такої стрижки в тому, що вона допоможе скоректувати форму обличчя.

Фото з інстаграма

Подовжений боб - улюблена стрижка багатьох голлівудських акторів - в цьому році злетіла на пік популярності. Варто відзначити, що кілька останніх сезонів будь чоловічі зачіски з довгим волоссям в моді, будь то боб, Пікс або каре. Найбільш стильними фішками, якими слід доповнювати довге волосся, вважається легкий безлад і проділ посередині. На довгому волоссі можна приміряти ризиковані стилі забарвлень: кольоровий градієнт, знебарвлені кінчики або навіть щось більш сміливе. Адже в будь-який момент можна обрізати кінчики і повернути собі колишній вигляд.

Undercut. Цьому типу стрижки скоро виповнюється сто років, і, пройшовши перевірку часом, він раз у кілька сезонів стає гарячим трендом. Зачіска являє собою короткі віскі і подовжений акуратний верх. Її відмінна риса - відсутність плавності. Верхнє довге волосся ніби шапкою накривають коротку скроневу частину голови. Саме цим undercut відрізняється від знаменитої зачіски помпадур і занадто довгого топ нот.