Астрологи назвали 7 найміцніших пар за знаком Зодіаку

Дівчата нерідко заглядають в гороскоп сумісності, коли на горизонті з'являється претендент на звання "того самого". І якщо спочатку будь-які відносини сповнені романтики, то через деякий час навіть найбурхливіший роман може зайти в глухий кут, повідомляє УНИАН.

Пропонуємо вам ознайомитися зі списком пар, які згідно з зірками, мають високі шанси на довгі та стабільні відносини.

Овен і Близнюки

Повітря і вогонь, дві стихії, які керують знаками Овна і Близнюків, дуже потребують один одного — точно так же, як і Партнери, що народилися під цими знаками. Більш того - їх взаємна тяга сильна не тільки на фізичному, але і на інтелектуальному рівні. Таких партнерів об'єднує вроджений оптимізм, любов до життя і його задоволень.

Стрілець і Лев

І Левів, і Стрільців зірки наділили сильним характером і схильністю до суперництва. Можна припустити, що змагатися вони будуть саме один з одним, але якщо мова йде про справжнє кохання – тут все інакше. Одна яскрава і пристрасна натура - це добре, але дві — набагато краще, якщо вони вирішили бути разом і удвох будувати щасливе життя.

Терези і Овен

Кожен з двох цих знаків Зодіаку зірки наділили талантом спілкування. Але що ще більш важливо - разом вони здатні утворити справжню команду, і це дозволяє обом набагато легше домогтися успіху. Небесна покровителька Терезів - жіночна Венера, а мужній Марс визначає характер народжених під знаком Овна. Результат - постійне любовне напруження і обмін сексуальною енергією, який перетворює спільне життя практично в вічний двигун.

Діва і Водолій

Тим, хто народився під цими знаками Зодіаку, зірки подарували спільне бажання перетворювати світ і управляти майбутнім. Однак Діва і Водолій роблять це кожен по-своєму: якщо Діва прекрасно розбирається з практичними питаннями, то Водолій незмінно готовий досліджувати нові тенденції і ділитися свіжими ідеями. Якщо ці таланти об'єднати, в результаті вийде прекрасний тандем, завжди готовий до великих звершень!

Скорпіон і Рак

Про тих, хто народився під знаком Рака, кажуть, що в любові вони — власники, які прагнуть цілком володіти своїм партнером. Але саме ця риса характеру дуже підходить недовірливим Скорпіонам: такі відносини заспокоюють їх природну підозрілість і вселяють впевненість в тому, що вони завжди будуть бажаними і улюбленими. Зі свого боку, пристрасні Скорпіони зроблять все, щоб допомогти нерішучим Ракам не замикатися у власному панцирі. Іншими словами, в такому союзі обидва партнери будуть відчувати себе в повній безпеці.

Козеріг і Телець

Знаки Землі об'єднує, перш за все, та могутня, ґрунтовна і надійна сила, яку їм дарує їх рідна стихія. Тим, хто твердо "стоїть на Землі" набагато простіше зрозуміти один одного, ніж пояснювати свою точку зору людям з зовсім іншим характером — наприклад, мрійникам, народженим під знаками стихії Повітря. Якщо все наше життя - це довга подорож, то такі партнери, як Козеріг і Телець, будуть до нього прекрасно підготовлені і здатні піти разом дуже далеко.

Риби і Телець

Взаємодія і поєднання стихій, які керують кожним з партнерів в цій парі, створює майже ідеальні умови для довгих, плідних відносин. Практичність і почуття здорового глузду Тельця прекрасно врівноважує глибоку, емоційну і трохи мрійливу натуру риб.