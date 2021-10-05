Україна опустилася в рейтингу паспортів світу

Україна порівняно з минулим кварталом опустилася з 37 на 38 місце в рейтингу паспортів світу через введення візи після прибуття з Кенією, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать опубліковані 5 жовтня 2021 року дані індексу паспортів на IV квартал від компанії Henley & Partners.

Зокрема, власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття в 136 країн світу.

Як відзначають автори дослідження, закриті протягом останніх 18 місяців кордони призвели до найбільшого розриву в можливостях подорожувати за 16-річну історію рейтингу. Власники паспортів Японії та Сінгапуру теоретично можуть в'їхати на 166 країн більше, ніж громадяни Афганістану, які мають безвізовий доступ до 26 країн світу.

"На практиці країни "глобальної Півночі" ввели в дію найсуворіші обмеження на в'їзд, пов'язані з Covid-19. Водночас багато країн з більш низькими показниками навпаки відкрили свої кордони без взаємності з боку країн з більш сильними паспортами. Це створило розрив у можливостях для подорожей навіть для повністю вакцинованих мандрівників з країн, що знаходяться в нижній частині індексу" , - йдеться в звіті за результатами дослідження.

Зокрема, Японія, яка ділить перше місце з Сінгапуром (192 безвізових напрямки), досі зберігає заборону на в'їзд майже для всіх іноземних громадян. Німеччина, яка разом з Південною Кореєю займає друге місце (190 безвізових напрямків), обмежує в'їзд громадян з приблизно 100 країн.

В цей же самий час Єгипет, що займає 97 місце в Індексі, не має обмежень, але його громадяни можуть отримати доступ тільки до 51 пункту призначення по всьому світу без попереднього отримання візи. Так само Кенія, яка займає 77 місце, не має заборон на в'їзд, але власники кенійських паспортів можуть отримати безвізовий доступ тільки до 72 країн без візи.

Країни СНД при цьому майже не змінили свої позиції за квартал спостережень. Рухи в рейтингу були головним чином забезпечені змінами в позиціях інших країн.