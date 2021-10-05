Джордж Клуні з дружиною вперше за три роки вийшли у світ

Американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль, якій нещодавно пророчили вагітність, вперше за довгий час з'явилися на офіційному заході. Пара відвідала прем'єру фільму "The Tender Bar", повідомляє Обозреватель.

Знаменитості обрали для себе стильні образи, які вдало гармонують між собою. 43-річна юристка підкреслила свою красу легким макіяжем, фото якого візажист Ерман Оспін виклав у свій Instagram(щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)

Востаннє подружжя з'являлося на публіці ще до карантинних обмежень. Своє повернення в світське життя зірки приурочили до прем'єри драматичної картини, де Клуні виступив режисером.

Джордж Клуні з дружиною відвідали прем'єру нового фільму

Амаль обрала для себе напівпрозору чорно-білу сукню з розрізами по боках. На ноги красуня взула відкриті босоніжки, прикрашені камінням. Також вона додала в свій образ масивні срібні сережки та чорний клатч.

Амаль та Джордж Клуні на світському заході

Актор одягнув елегантний чорний костюм-двійку і такого ж кольору сорочку, на якій розстібнув ґудзики, оголивши груди. Пара обіймалася, позуючи для фотографів.