Чим небезпечне водіння у мокру погоду на літніх шинах

Різке похолодання і постійні дощі особливо небезпечні після літнього сезону, коли водії звикли до певного рівня зчеплення і поведінки машини в умовах, близьких до ідеальних, повідомляє Судово-юридична газета.

Восени ж, навпаки, небезпека на дорозі зростає, а значить, водіям необхідно бути обережніше і перш за все - стежити за швидкістю.

Причому мова не тільки про дотримання швидкісних обмежень, прописаних в ПДД. У дощ при низьких температурах і на літніх шинах навіть 80-90 км / ч, допустимих за містом і на окремих міських проспектах, можуть стати причиною ДТП.

Основна небезпека при їзді в дощ криється в ефекті аквапланування. Автомобільна шина під час руху знаходиться в постійному контакті з асфальтом і тим самим забезпечує автомобілю запас зчеплення.

Однак під час дощу між шиною і асфальтом виявляється плівка води. До тих пір, поки шина має можливість відвести воду з плями контакту, поведінка машини залишається контрольованим.

Тому виробники шин приділяють особливу увагу малюнку протектора, який в свою чергу складається з великої кількості канавок, призначених для вбирання в себе вологи з подальшим перенаправленням в широкі поздовжні канавки і екстракцією назовні.

Проблема в тому, що будь-яка шина має верхню межу відводу води, вище якого протектор вже не справляється. В такому випадку частина вологи залишається в зоні контакту і в певний момент формує водяну плівку, через яку машина вже не стільки їде, скільки ковзає.

Як правило, водії дізнаються про це при спробі загальмувати або ухилитися від перешкоди - в цьому випадку автомобіль перестає слухатися і ефективність гальмування мінімальна. Це і є ефект аквапланування.

За інших рівних умов аквапланування настає при перевищенні певного швидкісного порогу, коли потік води, що поступає перевищує можливості шин щодо її відведення.

Крім того, свій внесок вносить низька температура і холодні літні шини. Тому під час дощу надзвичайно важливо дотримуватися безпечної швидкості, пам'ятаючи про інших учасників дорожнього руху та необхідності зберігати дистанцію.

Ще одним важливим фактором, прямо впливає на межу настання аквапланування, є стан шин. Чим менше залишок протектора, тим гірше відведення води, тому водіям, які зустрічають осінь на шинах з глибиною протектора менше 4 мм, варто бути особливо уважними. А якщо погода обіцяє бути холодною і дощовою - подумати про те, щоб перейти на зимовий комплект дещо раніше, ніж зазвичай.

Модель шин і її якості теж відіграють важливу роль. Навіть будучи новими, не всі шини однаково добре справляються з відведенням води з плями контакту, тому варто орієнтуватися на моделі, які в незалежних тестах показують високі результати. Економити на шинах не варто, оскільки вони є найважливішим фактором безпеки на дорозі.

Замислившись про перспективу швидкого переходу на зимовий комплект, автовласникові є сенс проінспектувати його стан, перш за все вік і залишок протектора.

Максимально допустимий вік шин становить 10 років, але це в разі ідеальних умов зберігання. Якщо ж зберігати літні шини на балконі або в закритому гаражі з металевим дахом, вони висихають і стають непридатними набагато швидше.