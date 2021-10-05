Наступне засідання РНБО відбудеться у п’ятницю

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони пройде в цю п'ятницю, 8 жовтня, в Службі безпеки України, повідомляє Лівий берег.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Офісі президента.

"Засідання ініціює президент. Я – простий секретар" , – підкреслив Данілов.

За його словами, буде розглядатися питання щодо санкцій за контрабанду.

"Відповідальні органи мають прозвітувати по кожній особі, на яку були накладені такі санкції. Також – по кожному підприємству, їх 203, якщо не помиляюся" , – зазначив він.

Друге питання для розгляду буде пов’язане з надрами. Як з’ясувалося, у багатьох компаніях ліцензії оформлено на офшори.