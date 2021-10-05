Укрзалізниця закупила кнопки змиву для унітазів по 6,8 тис. грн

АТ "Українська залізниця" 16 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Компанія АМБ" на поставку запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн﻿, свідчать дані системи "Прозорро", повідомляє Деловая столица.

Відзначається, що вартість сидіння з кришкою від німецького виробника Evac — 9 456 грн, а кнопка змиву — 6 790 грн. Унітазний блок було придбано за 311 880 грн.

Також зазначено, що УЗ істотно підняла ціни на зазначені деталі в порівнянні з минулими роками, коли курс долара був на рівні поточного. У 2017 році УЗ купувала кнопки для змиву по 5 900 грн, а сидіння — по 8 200 грн.

До участі в нинішніх торгах були допущені тільки дві фірми — переможець "АМБ" і ТОВ "Редтехнотрейд". Вони не торгувалися на аукціоні, тому економія на торгах по відношенню до очікуваної ціни склала менше 1%.