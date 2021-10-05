Кращі стритстайл-образи на Тижні моди в Парижі

Модний марафон закінчується, а це означає, що пора підбивати підсумки. Дивіться далі найефектніші та красиві образи зірок на вулицях столиці мода, повідомляє Сегодня.

"Велика четвірка" індустрії моди добігає кінця. Сьогодні останні покази пройдуть в рамках Тижня моди в Парижі. Дизайнери й креативні директори брендів представлять своє бачення того, що ми будемо носити в сезоні весна-літо 2022.

Модні фотографи з усього світу зібралися в столиці моди, щоб зафільмувати найкращі та стильні образи, помічені на вулицях Парижа.

Здається, що в цьому сезоні на вулицях французької столиці домінувала філософія "чим більше, тим краще". Хитромудрі принти та візерунки, насичені яскраві кольори, неймовірні поєднання відтінків всіх кольорів веселки, жакети і в'язані спідниці, гумові чоботи і пальто, ефектні сумки, кроп-топи й сексуальні розрізи.

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Модниці не ухилялися від експериментальних образів: неонове волосся, в'язані жилетки поверх пишних суконь, шкіряні шорти, помаранчеві штани і ботфорти.

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