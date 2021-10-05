Біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зафіксували рекордну кількість нових СOVID-пацієнтів. Біля медзакладу утворюються черги зі "швидких".﻿ Про це заявила речниця лікарні Христина Каспшишак, повідомляє РБК-Украина.

"Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 особа" , - написала вона.

За словами речниці, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З яких лише один - вакцинований.

Нагадаємо, вчора міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину.

Автор: Марія Кучерявець