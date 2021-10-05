РНБО запустив сайт з українськими списками санкцій

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запустила в тестовому режимі сайт з переліком фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції.

Зокрема, на новому сайті від РНБО міститься перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції в Україні. Фігуранта можна знайти по ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності і місце проживання.

Відносно юридичних осіб вказані такі дані - назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.