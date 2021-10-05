Відставка Разумкова: що чекає на спікера ВР після втрати посади

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко натякнув, що президентська фракція не обмежиться позбавленням Разумкова посади спікера. Його можуть вигнати і з народних депутатів, показавши на цьому прикладі іншим, що у власні ігри "слугам" гратися не можна, повідомляє Depo.ua.

На запитання, чи приймуть Дмитра Разумкова назад до фракції, Корнієнко сказав, що це вирішуватиметься голосуванням "70 на 30", але він на місці колег "після того, що вони чують на свою адресу останні 2 тижні" , не підтримував би таке рішення. Крім того, Корнієнко нагадав, що Разумков, коли його обрали спікером Ради, вийшов із фракції, як того вимагає регламент, за власним бажанням у зв’язку з обранням на посаду. І треба перевірити, чи є такий вихід з фракції підставою для зняття мандату з’їздом партії. За словами Корнієнка, це позиція Центральної виборчої комісії, яка "показує себе як політично неупереджена" . Зі сказаного можна зробити простий висновок: поки ще голову Верховної Ради хочуть вигнати і з парламенту, щоби Разумков взагалі перестав бути народним депутатом. Аби остаточно "збити".

Що буде з Разумковим: варіанти розвитку подій

Перестане бути народним депутатом

Згідно зі статтею 59, пунктом 2 регламенту Верховної Ради її голова, перший заступник та заступник голови не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи). Тому нинішнє керівництво парламенту – делеговані "Слугою народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк - на момент обрання член фракції "Батьківщина", наразі є позафракційними. Таких загалом у парламенті 20, з них п’ятеро – вигнанці з монобільшості (Олександр Дубінський, Роман Іванісов, Гео Лерос, Євгеній Шевченко та Олександр Юрченко). Однак у регламенті не прописано, чи повинна особа, яку позбавили посади голови Верховної Ради, повертатися назад у ту фракцію, яка його на цю посаду делегувала. Тобто, існує правова колізія, яку потрібно або виправити змінами до закону про регламент, але це займе певний час, або ж "слуги" вичавлюватимуть Разумкова з Ради у різний спосіб – від колективної публічної обструкції за те, що тримається за мандат, до звернення у ЦВК після рішення партійного з’їзду щодо позбавлення його повноважень, посилаючись на імперативність мандату. Разумков очолював передвиборчий список "слуг", тож йому, на відміну від київської мажоритарниці Людмили Буймістер, котру планують вигнати з фракції за те що не проголосувала за закон про олігархів, дійсно може світити втрата депутатства.

Такий сценарій для нинішнього спікера дуже небажаний, адже разом із посадою він втратить привабливість для ЗМІ як статусний гість телеефірів. За футбольною термінологією, з вищої ліги Разумков може дуже швидко перейти до рівня аматорів. Так стається, коли команда з якихось причин втрачає свій статус, але її не розформовують з надією на нове сходження. Такі команди часто повертаються, та для цього потрібен час, фінанси і підтримка уболівальників. У політичній термінології – треба вибори. А вони, схоже, до 2024 року не передбачаються. Хіба станеться якийсь форс-мажор.

Якщо "слуги" таки відберуть мандат у Разумкова, той ризикує повторити шлях не лише когорти попередників, які були на посадах, а зараз переважно безславно намагаються повернутися у велику гру, але й уже "збитих" діячів часів президентства Зеленського. Гучно пішли екс-секретар Радбезу Олександр Данилюк, колишній Генпрокурор Руслан Рябошапка, екс-прем’єр-міністр Олексій Гончарук, низка членів його уряду, і вони досі залишаються поза серйозними політичними розкладами. Час від часу окремі відставники критикують владу, президента, але це, радше, нагадування про себе. Хоча у разі виборів у найуспішніших із них знову буде шанс.

Залишиться спікером/перейде в опозицію до "слуг"

Ми зобразили песимістичний сценарій, та є й оптимістичніші. Перший: "слуги" не зможуть зібрати 226 голосів за відставку Разумкова. У фракції переконують, що необхідна кількість готових відправити спікера у вільне плавання є, проте все покаже голосування, а не слова. Зауважимо, що голова Верховної Ради має за регламентом право на півгодинний звіт, який потенційний відставник може використати як для власної оборони, так і для атаки. Така атака або ж переконає колег не голосувати за відставку, або ж стане відправною точкою для активного переходу в опозицію. І подальша спроба забрати у Разумкова мандат виглядатиме для частини виборців як розправа над молодим політиком. А жертв виборці у нас люблять. І не тільки виборці, а й групи впливу.

Попроситься назад у фракцію, збереже мандат і буде займатися собою

Наступний сценарій: спікера таки відправляють у відставку, після чого він пише заяву про входження назад у фракцію "слуг", але його туди не пускають. Тобто, формально він хоче повернутися, і не винен, що йому чинять перепони. Якщо ж фракція його прийме, а потім виключить, політвигнанець опиниться серед позафракційних, та головне – збереже мандат. Далі – займатиметься власним політичним проектом.

Деякі експерти вважають, що Разумков може піти у комфортну йому нішу російськомовного електорату. Втім, у цій ніші досить тісно, доведеться бути агресивним, щоб потіснити ОПЗЖ або Євгена Мураєва. Та чи здатний Разумков на роль зубатого політичного бійця, та ще й без команди таких самих зубатих однодумців?

Самовідкличеться

Третій сценарій, найменш реалістичний, але і з нього можна отримати певний зиск: спікер діє на випередження і пише заяву про власне відкликання. Її також має підтримати або не підтримати парламент. За регламентом, якщо заява не набрала необхідної підтримки, у голови є право через 15 днів припинити свої обов’язки. Право, а не обов’язок. Мотивувати заяву можна по-різному: від "втомився і йду", до протесту проти тиску з боку президента і його Офісу. Другий варіант виглядає ліпшим, адже дає шанс, що парламент заяву спікера не підтримає. До того ж він таким ходом поламає плани "слуг". І навіть, якщо парламент погодиться на відставку, виглядатиме вона привабливішою, бо за власним бажанням, аніж коли Разумкова позбавлять посади проти його бажання. Та ще й перетворять процес позбавлення мандату на Санта-Барбару.