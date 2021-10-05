"Союз МС-19" з "кіноекіпажем" стартував з космодрому Байконур

Актриса Юлія Пересільд, режисер Клим Шипенко і космонавт Антон Шкаплеров стартували до Міжнародної космічної станції (МКС) з космодрому Байконур на ракеті «Союз-2.1а", повідомляє Мир 24.

«Кіноекіпаж» вирушив на МКС заради кінокартини «Виклик», яка стане першим фільмом в історії кінематографа зі зйомками професійних акторів в космосі.

Командир «кіноекіпажа» Антон Шкаплеров доповів, що самопочуття Пересільд і Шипенко хороше.

«Самопочуття екіпажу хороше, все працює штатно», - сказав космонавт наземного фахівця.

Вперше в історії корабель «Союз» буде пілотувати до МКС один командир без допомоги професійного бортінженера.

Старт відбувся о 11:55 за київським часом. З моменту зльоту з космодрому і до стикування з МКС орієнтовно пройде 3 години 17 хвилин. Планується, що «кіноекіпаж» о 15:12 мск причалить до модуля «Світанок» російського сегмента МКС. Відкриття люків і перехід екіпажу на борт МКС намічено на 17:05.