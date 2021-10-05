Міжнародний туризм почав оживати - ООН

Міжнародний туризм у червні та липні 2021 року почав демонструвати ознаки пожвавлення завдяки ослабленню обмежень на поїздки та масовій вакцинації від коронавірусу, однак для повного відновлення галузі знадобиться два-три роки, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать свіжі дані Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО) при ООН.

Зокрема, в липні 2021 року міжнародні кордони перетнули 54 мільйони туристів, що стало найвищим показником з квітня 2020 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли число міжнародних туристів налічувало приблизно 34 мільйони осіб, їхня кількість зросла на 37%. Але це все одно на 67% менше, ніж у тому ж місяці 2019 року, коли закордон у світі подорожували 164 мільйони людей.

При цьому експерти констатують, що хоча на більшості напрямків в червні та липні 2021 року спостерігалося помірне зростання міжнародних прибуттів в порівнянні з 2020 роком, скорочення міжнародних туристичних потоків в порівнянні з даними за січень-липень 2019 року все одно становить 80%.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон як і раніше демонстрував найслабші результати в період з січня по липень, коли число міжнародних прибуттів скоротилося на 95% в порівнянні з 2019 роком. На Близькому Сході (-82%) був зафіксований другий за величиною спад, за яким слідують Європа і Африка (обидва -77%). У Північній і Південній Америці (-68%) спостерігалося порівняно менше зниження, при цьому Карибський басейн показав найкращі показники серед субрегіонів світу. Тим часом, деякі невеликі острови в Карибському басейні, Африці та Азіатсько-тихоокеанському регіоні, а також кілька невеликих європейських пунктів призначення продемонстрували найкращі показники в червні та липні, коли число прибулих наблизилося до рівня, що існував до пандемії, або іноді перевищувало його.

Прогнози ООН щодо відновлення міжнародного туризму. Джерело: unwto.org

"Очевидно, що існує високий попит на міжнародний туризм, і багато напрямків почали приймати відвідувачів безпечно і відповідально. Однак справжнє відновлення туризму і ті вигоди, які він приносить, як і раніше відкладаються, оскільки непослідовні правила і нерівномірний рівень вакцинації продовжують впливати на довіру до подорожей" , – констатував генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі.

При цьому автори звіту відзначають, що деякі туристичні регіони, які раніше за інших відкрилися для туристів і скористалися закриттям популярних напрямків в Європі та Азії, в червні й липні 2021 року навіть змогли збільшити доходи від туризму в порівнянні з 2019 роком. Наприклад, Мексика в червні 2021 року заробила приблизно стільки ж туристичних надходжень, скільки і в 2019 році, а в липні зафіксувала зростання на 2% в порівнянні з 2019 роком.

Водночас, згідно з прогнозами експертів ЮНВТО, перспективи на вересень-грудень 2021 року залишаються неоднозначними: 53% респондентів вважають, що цей період буде гіршим, ніж очікувалося. Тільки 31% експертів очікують, що до кінця року будуть досягнуті кращі результати. Опитування також показує, що більшість професіоналів в області туризму як і раніше очікують відновлення туризму на міжнародні поїздки лише в 2022 році, в основному в другому і третьому кварталах.

Майже половина експертів (45%) як і раніше вважають, що міжнародний туризм повернеться до рівня 2019 року в 2024 році або пізніше, в той час як 43% вказують на відновлення в 2023 році. По регіонах найбільша частка експертів, що вказують на повернення до рівня 2019 року в 2024 році або пізніше, припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон (58%). У Європі половина респондентів вказують, що це може статися в 2023 році. Найбільш оптимістичним є Близький Схід, де повне відновлення очікується до 2022 року.