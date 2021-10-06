Названо топ-5 напрямків Європи для короткочасних подорожей

Європейська комісія з туризму назвала 5 найпопулярніших країн для короткої відпустки 2021 року. Серед них опинилися Італія, Іспанія, Франція, Греція та Хорватія, повідомляє Обозреватель.

Греція

Цьогоріч країна прийняла понад 6 млн відпочивальників і заробила на цьому 12 млрд євро. Тепле море, давня історія і неймовірні пейзажі – це лише кілька причин відвідати Грецію. А ще – відсутність обов’язкової самоізоляції для туристів, що, безсумнівно, є великою перевагою для короткої подорожі.

Греція у 2021 році прийняла 6 мільйонів туристів. Джерело: pixabay.com

Іспанія

Лише за серпень країна прийняла близько 5 млн туристів, що на 172% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Найбільше в Іспанії було французьких відпочивальників, не відставали німці та британці. Звичайно, туристів приваблювали запальні заклади Барселони, нічне життя Мадриду, неперевершена кухня Севільї. А ще полегшені правила в’їзду. Усе, що потрібно – це сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Іспанія цьогоріч найчастіше приймала французів, німців та британців. Джерело: pixabay.com

Італія

Столиця моди усе літо приймала гостей, проте через складну епідеміологічну ситуацію кількість туристів з-за кордону зменшилась на 46% у порівнянні з 2019 роком. Проте внутрішній туризм навпаки зазнав сильного підйому і 23 млн італійців обрали свою країну для відпустки. Та навіть за такої ситуації Італія прийняла мільйони відпочивальників, які незмінно надавали перевагу морським курортам на островах або ж шопінг-турам по Мілану.

23 мільйони італійців обрали свою країну для відпустки. Джерело: pixabay.com

Франція

50 млн туристів з Європи обрали цьогоріч Францію для короткої відпустки. Звичайно, серед найпопулярніших пам’яток незмінно були Лувр, Ейфелева вежа та Euro Disney. Країна ще на початку літа полегшила правила в'їзду та розгорнула кампанію з масової вакцинації, що допомогло підвищити показники міжнародного туризму майже на 50% у порівнянні з 2020 роком.

50 мільйонів туристів з Європи обрали цьогоріч Францію . Джерело: pixabay.com

Хорватія

Десятки старовинних замків і первозданна природа привернули увагу 2,6 млн туристів з Європи. Найбільший інтерес до Хорватії проявляли британці та німці. Хтось з них обирав пляжний відпочинок, дехто покращував здоров’я на мінеральних джерелах, а справжні поціновувачі історії приїжджали сюди подивитися на величезну кількість пам’яток.