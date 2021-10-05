Укрексімбанк обвинуватив журналістів "Схем" у провокації

Державний Укрексімбанк (Київ) у конфлікті з журналістами програми розслідувань "Схеми" Радіо "Свобода" відхиляє обвинувачення в порушенні законодавства і, у свою чергу, обвинувачує їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що відбулося вчора і розгортається сьогодні навколо бренду банку та мого імені, це вже не журналістика, а дії свідомо й прицільно спрямовані на провокацію та замах на незаплямовану репутацію менеджменту та його діяльності", - написав голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер у Facebook у вівторок.

На думку банку, викладену в його заяві, в діях журналіста містилися ознаки і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації.

"Зважаючи на наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення та радіомовлення", - зазначено в заяві.

Раніше Радіо "Свобода" повідомило, що в понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з Мецгером нібито через одне з їхніх питань, яке не сподобалося. Як стверджує керівник програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали карти, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю й самого нападу видалено.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У свою чергу Укрексімбанк стверджує, що під час інтерв'ю журналіст поставив низку запитань про надання інформації щодо діяльності клієнтів, яку банк отримав у процесі їх обслуговування та правовідносин із ними, і без будь-якого обґрунтування висловив припущення про нібито допущені фінустановою порушення в рамках відповідних правовідносин.

Банк зазначає, що запитувана інформація є банківською таємницею, тому прес-служба була змушена зупинити проведення інтерв'ю.

"Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік запитань, інформація щодо яких може бути надана банком із дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі запитання", - заявили в Укрексімбанку.

Згідно з ним, після цього журналіст із оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку з усією записуючою та освітлювальною технікою.

В оприлюдненому журналістами аудіозапису конфлікту голова правління перед гострою фазою конфлікту повідомив, що не давав згоди на запис.

Свою думку про конфлікт висловила і представник держави в наглядовій раді банку, радник голови Офісу президента Вікторія Страхова. На її думку, не всі журналісти дотримуються журналістських стандартів.

"Те, що прийшли (журналісти - ред.), свідчить про те, що ми відкриті до журналістів. Але якщо замість запису позиції з розслідувань починаються провокації, то це не інтерв'ю", - написала вона у Facebook.

Мецгер був призначений головою правління банку в березні 2020 року. Головою наглядової ради фінустанови є незалежний член Оляна Гордієнко. Також до наглядової ради входять Дімітрі Шишло (незалежний член), Юрій Буца (представник від Кабінету Міністрів), Юрій Терентьєв (представник від Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики), Сергій Коновець (незалежний член), Домінік Меню (незалежний член) і Ласло Урбан (незалежний член).