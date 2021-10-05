Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020

Ми продовжуємо розповідати тобі про першу українську місії на Місяць. Компанія Spacebit, яка і здійснить її, бере участь в найбільшій світовій виставці Експо-2020 на Дубаї, повідомляє 24 Канал.

З 1 жовтня 2021 по 31 березня 2022 можливість відвідати стенд компанії, який є частиною українського павільйону.

Відвідувачі Експо-2020 на Дубаї зможуть не тільки дізнатися більше про першу українську місії на Місяць, а й побачити наш державний прапор, який відправиться на супутник.

"Я народився і виріс в Україні, тому для мене, як для засновника Spacebit приємно, що ми представлені саме в українському павільйоні. Радий, що наша компанія тут і зараз будує майбутнє України. Ця виставка показує, наскільки важливою є співпраця приватного та державного секторів , ", - підкреслює засновник і генеральний директор Spacebit Павло Танасюк.

Заступник міністра економіки України Михайло Лев підкреслив, що сьогодні пріоритет №1 для Мінекономіки - розвиток високотехнологічної та наукомісткої складової виробництва, зокрема експорту.

"Наше завдання на Експо-2020 року - показати справжню Україну: високотехнологічну, інтелектуальну, де створюють продукти майбутнього. Серед понад 40 компаній з України провідне місце займає Spacebit, чия співпраця з українськими підприємствами уможливило першу місію України на Місяць", - підкреслив він.

Гостям виставки Spacebit демонструє український прапор з титану, виготовлений вітчизняною компанією "ТітанЕра". Саме його і відправлять на Місяць разом з іншою технікою для досліджень в рамках першої української місії в наступний, 2022 рік.

А ще кожен відвідувач виставки може побачити прототип розробки компанії Spacebit - робота Asagumo.

"Asagumo - перший і самий маленький у світі місяцехід на ніжках, а не на колесах. Він стане складовою першої в історії британської місії на Місяць, яку здійснює наша компанія,", - говорить Павло Танасюк.

Конструкція місяцеходу дозволить йому потрапити до ще недослідженим лавовим трубах, знайденим на поверхні супутника Землі. Саме їх Spacebit вибрала об'єктом дослідження. У компанії вважають, що ці утворення, схожі на печери, можуть бути рішенням тривалого перебування астронавтів на Місяці.

Нагадаємо, що офіційним партнером першої української місії на Місяць є компанія Nemiroff. Бренд працює над іміджем нашої країни в світі, завойовуючи все нові і нові країни і мільйони шанувальників. Також він береться за підтримку сміливих ідей, втілюючи їх у життя і відкриваючи нові горизонти.

"Уже кілька десятиліть наш бренд активно відкриває Україну світові. Те, що такий амбітний проект як перша українська місія на Місяць завдяки Spacebit і за підтримки Nemiroff представлений на грандіозної міжнародній виставці, дає зрозуміти всім міжнародним партнерам, наскільки потужний потенціал має наша держава, його компанії і головне - люди, ", - підкреслює генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

Він додав, що для компанії важливо підтримувати подібні сміливі проекти і першопрохідців. Юрій Сорочинський переконаний, що необхідно показувати, що займатися наукою і підприємництвом, навіть в космічній сфері, в Україні реально і перспективно.