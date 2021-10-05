Ще одна авіакомпанія запустить прямі рейси з Києва до Стокгольма

Авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) запустить прямий рейс з Києва до Стокгольма, повідомляє Avianews.

Рейс буде запущено з 4 листопада.

Польоти заплановані з частотою один раз на тиждень щочетверга з аеропорту Бориспіль в головний аеропорт Швеції-Арланда.

Час у дорозі на такому авіалайнері складе 2,5 години.

Розклад рейсів Стокгольм-Київ-Стокгольм SAS:

Стокгольм 09:45 → Київ 13:10, четвер

Київ 14: 00 → Стокгольм 15:35, четвер

SAS вже відкрила продажі авіаквитків на рейси Київ-Стокгольм. Переліт в обидва боки коштує від 201 євро. В ціну включено перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг. її габарити не повинні перевищувати 55х40х23 см.