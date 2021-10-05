Надлишок сну приносить більше шкоди, ніж недосип

Американські вчені з академії медицини сну прийшли до висновку, що занадто тривалий сон таїть в собі набагато більшу небезпеку для організму людини, ніж його дефіцит, повідомляє Menslife.

Десять годин сну можуть "нагородити" любителя поспати такими неприємними наслідками, як розвиток захворювань серцево-судинної системи, діабет, ожиріння і сильна безпричинна тривожність.

Експерти давно вивели оптимальну норму: сон людини старше 45 років повинен тривати від 7 до 9 годин. Якщо регулярно дотримуватися саме такого ритму, згодом значно поліпшується самопочуття і виліковуються багато хронічних хвороб.

Дослідники переконалися в даному факті після ретельного аналізу медичних записів 54 тисяч сорокап'ятирічних американців. Майже третина учасників дослідження скаржилися на недосип (їх сон становив 6 і менше годин). Дві третини випробуваних дотримувалися норми (спали 7-9 годин), а тривалість сну всіх інших становила понад 10 годин.

За словами Джанет Крофт, експерта з Американського центру з контролю і профілактиці захворювань, частково взаємозв'язок між занадто тривалої тривалісті сну і хронічними хворобами можна пояснити такими факторами, як психічні розлади та ожиріння.