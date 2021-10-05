Бензини і дизпальне здорожчали на АЗС

Роздрібні мережі АЗС з 4 на 5 жовтня підняли ціни на бензини і дизельне пальне, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів Консалтинговою групою «А-95», повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, на зміну граничних цін відреагувала мережа Shell. Компанія підняла ціну на всі види палива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 здорожчав до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДП – до 30,23 грн/л.

У мережі UPG бензин А-92 здорожчав до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 коп./л) і ДП – до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango, Motto та ін. підняли ціни на паливо в межах 10-80 коп./л.

Як повідомлялося, учора Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизпального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункова ціна для бензину зросла до 26,50 грн/л, для дизпального її підвищено до 23,23 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на «звичайне» дизпальне – 30,23 грн/л.