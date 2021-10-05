Надя Дорофєєва показала костюм трендового кольору

Зелений в усіх його проявах - абсолютний фаворит цього року. Його включення в колірні тенденції 2021 року нагадує нам про важливість збереження навколишнього середовища. Підтримати модну тенденцію вирішила популярна українська співачка Надя Дорофєєва, повідомляє WomanEL.

Так, на своїй офіційній сторінці в Instagram 31-річна знаменитість опублікувала фото, на якому постала в костюмі, що складається з в'язаної кофти та ультракоротких шортів , яскраво-салатового кольору. Свій ефектний образ вона доповнила високими чобітьми.

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої