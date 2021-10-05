Ліга націй УЄФА: розклад матчів фінальної стадії
З 6 по 10 жовтня в Італії пройде фінальна стадія Ліги націй УЄФА 2020-2021, повідомляє УНИАН.
Боротьбу за трофей вестимуть збірні Італії, Франції, Іспанії та Бельгії.
В рамках міні-турніру пройдуть два півфінали, матч за 3-е місце і фінал. Переможці півфіналів зустрінуться у фіналі.
Розклад матчів
1/2 фіналу
6 жовтня. 21.45. Італія - Іспанія
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
7 жовтня. 21.45. Бельгія - Франція
Турин, стадіон "Ювентус"
Матч за 3-е місце
10 жовтня. 16.00
Турин, стадіон "Ювентус"
Фінал
10 жовтня. 21.45
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Фінал Ліги націй: що потрібно знати
- Жеребкування фінальної стадії відбулося ще 3 грудня минулого року.
- У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп ліги А.
- Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.