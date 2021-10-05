Ліга націй УЄФА: розклад матчів фінальної стадії

З 6 по 10 жовтня в Італії пройде фінальна стадія Ліги націй УЄФА 2020-2021, повідомляє УНИАН.

Боротьбу за трофей вестимуть збірні Італії, Франції, Іспанії та Бельгії.

В рамках міні-турніру пройдуть два півфінали, матч за 3-е місце і фінал. Переможці півфіналів зустрінуться у фіналі.

Розклад матчів

1/2 фіналу

6 жовтня. 21.45. Італія - Іспанія

Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"

7 жовтня. 21.45. Бельгія - Франція

Турин, стадіон "Ювентус"

Матч за 3-е місце

10 жовтня. 16.00

Турин, стадіон "Ювентус"

Фінал

10 жовтня. 21.45

Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"

Фінал Ліги націй: що потрібно знати