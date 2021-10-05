Молодик 6 жовтня-2021: що у жодному разі не можна робити

Жовтневий молодик проходить під знаком Терезів, і це найкращий час для примирення, а ще в цей період добре загадувати бажання, повідомляє Сегодня.

6 жовтня відбудеться черговий осінній молодик у 2021 році. Що цікавого буде в цей період, які у нього особливості, чим небезпечний цей день, що можна, а що не можна робити в фазу молодика, щоб не накликати на себе неприємності, читайте далі в статті.

Особливості молодика 6 жовтня

6 жовтня о 14:06 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде на стику 30-го і 1-го місячних днів.

У момент молодика супутник Землі розташований між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій із ними, а тому він невидимий на небі.

На думку астрологів, молодик – значимий період у житті людей, коли найкраще займатися плануванням важливих справ на наступний цикл, який триватиме 29 місячних днів, до наступного молодика. А ще це найкращий час для накопичення сил на нові важливі звершення.

Молодик у знаку Терези налаштовує на заспокоєння, розміреність і гармонію. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується взаєморозуміння.

А тому в період молодика у знаку Терезів добре помиритися з усіма , з ким посварилися – це буде зробити набагато простіше, ніж в інші дні. Також це сприятливий час для налагодження ділових і особистих стосунків, укладення договорів.

Що не можна робити під час молодика 6 жовтня