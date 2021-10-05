Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорили падіння, і Національному банку довелося втрутитися, щоб не допустити обвалу.

Спочатку регулятор вийшов з покупкою «традиційних» 5 млн доларів за ціною 26,4950-26,50 гривень. Потім, коли котирування опустилися ще нижче, викупив всі пропозиції на продаж з 26,40 до 26,43 гривень. А коли і це не допомогло, виставив великий ордер на покупку на рівні 26,3950 гривень, що на той момент було істотно нижче за ринок. Такі дії регулятора трохи заспокоїли ринок, і торгівля стабілізувалася в діапазоні 26,40-26,43 гривень.

Слідом за безготівковим пішов вниз і готівковий долар, який всього за півдня втратив в ціні ще 5 копійок: вранці оптові обмінники продавали його по 26,54-26,55 гривень, а до обіду цінник опустився до 26,49-26,50 гривень.

Євро на FOREX після вчорашнього зростання знову розвернувся і пішов вниз, опустившись до позначки 1,1589 долара. Подешевшав і готівковий євро: вранці його продавали по 30,78-30,80 гривень, а до обіду з'явилися пропозиції по 30,70 гривень.

Попит на готівкову валюту тримається на невисокому рівні; особливо погано беруть євро.

Російський рубль, який вчора виріс слідом за стрибком світових цін на нафту, сьогодні торгується в діапазоні 72,40 -72,70 рубля за долар. Готівковий рубль, який два тижні поспіль стабільно продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, сьогодні подешевшав на 1 копійку, до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Польський злотий в Києві продають по 6,70-6,75 гривень.