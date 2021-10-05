Хінкалі і горілка на столі: з'явилися кадри арешту Саакашвілі

У мережі з'явилося відео арешту експрезидента Михайла Саакашвілі в тбіліській квартирі. На кадрах видно, що колишній президент вечеряв, коли до нього нагрянули правоохоронці, повідомляє Sputnik.

Третій президент Грузії був затриманий грузинською владою 1 жовтня. Того самого дня Михайло Саакашвілі оголосив голодування.

Колишній глава Грузії звинувачується в посадових злочинах, по двох справах йому заочно вже винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи - у судовому провадженні.

Незабаром йому буде пред'явлено ще одне звинувачення - в незаконному перетині державного кордону. У прокуратурі Грузії заявляють, що питання екстрадиції Саакашвілі на Україну не розглядається і термін йому доведеться відбувати на батьківщині.