Вчені визначили, коли невакциновані можуть повторно захворіти COVID-19

Група вчених під керівництвом викладачів Єльської школи громадської охорони здоров'я і Університету Північної Кароліни в Шарлотті (США) з'ясувала, що імунітет до коронавірусу у перехворілих залишається нестійким. А підхопити інфекцію повторно невакциновані можуть за три місяці, повідомляє Обозреватель.

Зараження можливе вже за короткий час після одужання від COVID-19. За словами Джеффрі Таунсенда, професора біостатистики Elihu Єльської школи громадської охорони здоров'я і провідного автора дослідження, це вказує на те, що єдиною правильною мірою захисту залишається вакцинація від хвороби.

"З дослідження випливає, що ті, хто був інфікований природним шляхом, повинні пройти вакцинацію від коронавірусної інфекції" , – сказав Таунсенд.

Він розповів, що свої висновки команда вчених засновує на моделюванні ситуації, яке експерти провели досліджуючи випадки повторного зараження близьких до COVID-19 вірусів. Використовуючи еволюційні принципи, команда змогла змоделювати ризик повторного зараження COVID-19 з плином часу.

Вчені проаналізували відомі реінфекції та імунологічні дані від близьких вірусних родичів SARS-CoV-2. Джерело: The Lancet Microbe

Пояснюючи поведінку коронавірусу, фахівці послалися на його вміння "підлаштовуватися і виживати в агресивному для нього середовищі" . Також на випадки повторного зараження впливає і ослаблення імунітету людини після перенесеної хвороби.