Курці більш чутливі до болю: дослідження

Дослідники з Норвегії дійшли висновку, що курці відчувають біль набагато гостріше, ніж люди, які не мають згубної звички, повідомляє Menslife.

Вчені провели масштабне дослідження, учасниками якого стали понад 10 тисяч осіб. Група діючих курців складалася з 22,1% жінок і 18,8% чоловіків, а серед тих, хто вже кинув, було 38,6% жінок і 46,8% чоловіків. Третя група учасників взагалі не курила.

В ході дослідження використовувалася холодна вода. Експерти зафіксували рівень больових відчуттів всіх учасників. Як виявилося, любителі сигарет занадто яскраво відчували біль, у колишніх курців хворобливі відчуття були притупленими. А ось учасники, які ніколи не курили, справлялися з болем найкраще.

За словами Аслак Йохансена, автора дослідження, такі результати вказують лише на одне: нікотин, який потрапляє в організм курця, значно підвищує рівень больових відчуттів.

За статистикою, в Росії частка курців становить 58% чоловіків і 12% жінок. В Англії курять 30% чоловіків і 28% жінок. В Америці - відповідно 28% і 24%. Найменше серед курців китаянок і узбечек.

Якщо порівнювати з некурящими, люди, які курять протягом довгого періоду, в 13 разів частіше хворіють на стенокардію, в 12 разів - інфарктом міокарда і в 10 разів - виразкою шлунка. Серед усіх хворих на рак легенів - 96-99% курців.

Кожна сьома людина, довго не розлучається зі згубною звичкою, хворіє облітеруючим ендартеріїтом - це важке захворювання кровоносних судин. Куріння під час вагітності практично вдвічі збільшує ризик її несприятливого завершення.