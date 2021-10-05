Чи корисно лужним організм: пояснення лікаря

Чи корисно лужним організм? Краще підвищувати кислотність організму, а не ощелачивать його. У різних органів нашого організму рівень pH різний, повідомляє Dr. Berg.

Найбільш важливий орган - це шлунок. У шлунку повинна бути вкрай кисле середовище - від 1 до 3. Шлунок знаходиться на самому початку травного циклу. Якщо шлунок не працює, як треба, то ніщо в організмі не зможе працювати правильно. У нас є різні ферменти, активація яких залежить від рівня pH. Наприклад, пепсин, який знаходиться в шлунку і допомагає перетравлювати білки. Він активується при кислотності 1,5-1,6. Т. е. Пепсин не працює в шлунку з лужним середовищем, а значить - білок не розщеплюється і потрапляє неперетравленим в кишечник. В результаті можуть виникнути проблеми у всій травній системі. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!