ЄС не планує виключати Україну із "зеленого списку"

Євросоюз поки не планує виключати Україну зі свого списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з COVID-19. Принаймні, найближчі два тижні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк у Twitter.

"Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні" , - написав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони, виключивши з нього Молдову та Боснію і Герцеговину.

Автор: Марія Кучерявець