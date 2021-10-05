Нова пошта створила власну авіакомпанію

Нова пошта створила власну авіакомпанію

Український оператор "Нова пошта" зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз") та матиме власні літаки, повідомляє РБК-Україна.

"Авіакомпанія зареєстрована минулого тижня і буде підпорядковуватися компанії "Нова пошта Глобал", яка відповідає за міжнародну доставку. Вона буде виконувати рейси для перевезення вантажів", - розповіла прес-секретар компанії Оксана Тарасенко.

Тарасенко уточнила, що зараз "Нова пошта" замовляє доставку іншим авіакомпаніям, але через зростання міжнародних посилок було ухвалено рішення створити авіакомпанію.

Водночас у "Новій пошті" поки не кажуть, скільки літаків матиме компанія та коли розпочнуться рейси.

"Будуть літаки, які будуть повністю заточені під перевезення вантажів", - сказала Тарасенко та додала, що про конкретику "Нова пошта" повідомить згодом.

За даними прес-служби, рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Автор: Олександр Білоус

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