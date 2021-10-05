Ольга Сумська вразила новим яскравим чином

Народна артистка України Ольга Сумська, яка ось уже понад 30 років радує шанувальників своєю творчістю та досі на на думку багатьох користувачів Мережі, залишається найкрасивішою актрисою пострадянського простору, повідомляє Clutch.

Днями в мікроблозі актриси з'явилося нове фото. На знімку в розділі «сторіз» 55-річна Сумська постала в яскравому помаранчевому брючному костюмі-трійці з супермодним об'ємним жакетом. Доповнили образ укладання з витягнутими на праску пасмами і яскравий макіяж з акцентом на яскраві червоні губи.