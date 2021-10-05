Разумков заявив, що після відставки збере власну команду
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що після відставки з займаної посади, ініційованої фракцією Слуга народу, планує створити власну команду, повідомляє Новое время.
Про це він сказав у вівторок, 5 жовтня, відповідаючи на питання щодо своїх подальших планів.
«Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде… Планую велику», — сказав спікер, однак не уточнив, з якими політичними силами планує співпрацювати у цьому напрямку.
Разумков також вважає, що без обов’язків голови Ради реалізовувати задумане буде, можливо, легше.
«Я буду працювати далі… Посада — це механізм, інструмент… Так, без посади глави Верховної Ради це буде важче робити. А може й легше… Без посади, можливо, простіше буде працювати, оскільки ти себе почуваєш людиною, яка повертається до 2019 року. До тих ефірів, тих відряджень і зустрічей. Посада іноді у цьому плані заважає», — пояснив він.