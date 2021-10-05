Разумков заявив, що після відставки збере власну команду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що після відставки з займаної посади, ініційованої фракцією Слуга народу, планує створити власну команду, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у вівторок, 5 жовтня, відповідаючи на питання щодо своїх подальших планів.

«Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде… Планую велику» , — сказав спікер, однак не уточнив, з якими політичними силами планує співпрацювати у цьому напрямку.

Разумков також вважає, що без обов’язків голови Ради реалізовувати задумане буде, можливо, легше.