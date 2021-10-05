Вєрка Сердючка, Олена Кравець та інші: нова сімейна комедія

Дебют артистів у великому кіно — перший, але не єдиний сюрприз від творців стрічки «Велика Прогулянка». Подробнее в материале, повідомляє Clutch.

Відомий український артист і шоумен Юрій Ткач отримав головну роль у сімейній комедії "Велика прогулянка". Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків, котрі зустрінуться на одній галявині під шашлики, яку кожна з сімей вважає «своєю».

Комедія Велика Прогулянка

Образ голови сімейства Наливайченків втілить на екрані Юрій Ткач. Його “дружиною” на майданчику стане Ірина Гатун, акторка театру імпровізації й одна з учасниць “Жіночого кварталу”. Районний бізнесмен Толя та його жінка Рая зададуть перцю родині Драгоманових, які теж мріють зайняти ідеальну галявину під шашлики.

Комедія Велика Прогулянка

Таню Драгоманову, стриману викладачку історії мистецтв, зіграє Олена Кравець — учасниця “Вечірнього кварталу” та ексочільниця “Жіночого кварталу”. Партнером акторки в кадрі стане Андрій Ісаєнко — заслужений артист України, актор театру, зірка справжніх кінотеатральних хітів — “Захар Беркут” та “Кіборги”.

Комедія Велика Прогулянка

Також глядачі побачать у стрічці Позитива (Олексій Завгородній), автора-виконавця, учасника гурту MOZGI. Тепер музикант втілить на екрані образ помічника чиновника — водія Гени, що стане його першою великою кінороллю.

«Велика Прогулянка» стане першим кейсом співпраці між найбільшими гравцями українських кіно- і телеіндустрій, FILM.UA Group та телеканалу «Україна», над кінопрокатним фільмом.