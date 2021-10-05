Окупанти готуються до активізації обстрілів позицій ОС – розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Про це, з посиланням на прес-службу ГУР Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, окупанти, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, в передові підрозділи приховано завозять додаткове озброєння і боєприпаси. Прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи. Зросла інтенсивність тренувань по бойовій готовності, в т. Ч. В артилерійських і мінометних підрозділах.