За програмою Зеленського вже створено 215 шкіл та садочків

Наразі в межах програми президента "Велике будівництво" вже зведено або реконструйовано 215 шкіл та дитячих садків по всій Україні. ﻿Про це, з посиланням на Instagram Зеленського, повідомляє Обозреватель.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними приоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов" , – розповів Зеленський в опублікованому відео.

Він наголосив, що держава займається забезпеченням громадян безпечною, комфортною та безбар’єрною освітньою інфраструктурою.

Держава займається забезпеченням громадян безбар’єрною освітньою інфраструктурою. Джерело: Instagram Володимира Зеленського

Нагадаємо, інфраструктурна програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", серед іншого, передбачає розбудову соціальної інфраструктури в кожному регіоні України – це сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів, лікарень та приймальних відділень.