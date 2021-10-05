До кінця року Україна внесе в ООН оновлені резолюції по Криму

Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - сказав Зеленський під час спільних заяв з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом для ЗМІ у вівторок.

Він подякував президенту Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і висловив надію на те, що така позиція з боку Ізраїлю буде зберігатися і далі.