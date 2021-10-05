У Києві посилили карантин: у громадян вимагають COVID-сертифікат або ПЛР-тест

Київська адміністрація посилила карантинні заходи у столиці – починаючи з 5 жовтня відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста, повідомляє Украинская правда.

Про це стало відомо з протоколу засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Солом'янської РДА від 1 жовтня.

"Увага!! Від 5 жовтня прийом відвідувачів у ЦНАПах м. Києва не буде здійснюватися без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведений не більш як за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини", – повідомили в адміністрації.

Згідно з протоколом, такі ж обмеження поширюються на підприємства та організації, незалежно від форми власності, які розташовані в Києві.

Вимога щодо тесту чи сертифікату не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Також, згідно із протоколом, відвідувачі установ і організацій мають носити захисні маски та дотримуватись дистанції в 1,5 м.

Згодом повідомлення на Facebook-сторінці Солом’янської РДА стало недоступне.