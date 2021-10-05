Дружина Гордона показала фото з дня народження

Дружина українського телеведучого Дмитра Гордона - Олеся Бацман - оприлюднила у своєму інста-блозі фотографію зі святкування свого дня народження, повідомляє УНИАН.

У кадрі вона постала в червоній міні-сукні і бежевих човниках. При цьому вона сиділа на підлозі в оточенні букетів квітів, а поруч був Дмитро Гордон. У такому образі Олеся засвітила не тільки довгі ніжки, але і пишне декольте.

"Бажаю вам вдесятеро найбільше доброго, що ви мені тут побажали! І особливе спасибі кожному, хто надіслав ці фантастичні квіти! Я вражена" , - написала Бацман.