Пропажа 10 млн грн: у "Київтеплоенерго" та "Київводоканалі" проходять обшуки

У Києві правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району, КП з утримання зелених насаджень та підрядних організаціях.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу столичної прокуратури, повідомляє УНИАН.

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років між КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району, районного КП з утримання зелених насаджень та суб'єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

При цьому зазначене підрядне підприємство показало в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, що мають ознаки фіктивності, нібито залучених для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За попередніми даними, сума збитку становить близько 10 млн гривень.

5 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду у вищевказаних приміщеннях комунальних підприємств та підрядної організації, а також за місцем проживання фігурантів розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

"Київтеплоенерго" та охорона, якої не було:

У жовтні 2020 року посадових осіб КП "Київтеплоенерго" підозрювали в розкраданні 44 млн грн, виділених на охорону об'єктів комунального підприємства.

За даними слідства, у 2019 році посадові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклали з приватним підприємством договір на надання охоронних послуг для об'єктів, розташованих на території міста Києва.

На підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів. Однак, як було встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не були надані охоронні послуги на загальну суму майже 44 млн гривень.

Обвинувальний акт у вказаній справі за ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок недобросовісного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) було направлено до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Підозрюваним загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Літні рахунки за опалення та перевірки АМКУ: