Корабель "Союз МС-19" з Пересільд і Шипенко пристикувався до МКС

Корабель «Союз МС-19» з трьома членами екіпажу на борту долетів до Міжнародної космічної станції (МКС) по двохвитковий схемою. Він пристикувався до модуля «Світанок», говориться в повідомленні на сайті «Роскосмосу», повідомляє Мир 24.

Відзначається, що «Союзу» не вдалося пристикуватися в авторежимі, зближення і причалювання проходило в режимі телеоператорного управління (Тору).

На кораблі до станції причалили російський космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко, які збираються зняти в космосі перший художній фільм. Тепер екіпажу МКС потрібно перевірити герметичність стиковки, після чого між пілотованим кораблем і МКС буде вирівняна тиск. Далі «кіноекіпаж» зможе перейти на станцію.

На МКС режисер і актриса пробудуть 12 днів. Їх посадка в казахстанському степу запланована на 17 жовтня.