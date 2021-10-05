В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Синоптики прогнозують погіршення погоди в України 5-6 жовтня. У деяких регіонах очікується посилення вітру (І рівень небезпечності, жовтий).

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Про це повідомляє﻿ Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як зазначили в ДСНС, 5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня в східних та більшості західних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°С.

Окрім того, до кінця доби 5 жовтня до 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині очікуються сильні пориви вітру (15-20 м/с). Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.